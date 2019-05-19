Toplamda 3 galibiyet alan tarafın finale yükseleceği seride ilk 2 maç 21 ve 23 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Akhisar rakibini 26 Mayıs'ta konuk edecek. Play-Off'a dokuzuncu ve son sıradan girip ilk turda sürprize imza atan yeşil-siyahlılarda Antrenör Ali Uruk, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Antrenör Ali Uruk, "Yeni rakibimiz İTÜ ligin en formda takımı, bize de ters geliyor. Nitekim ligde iki maçta da bizi yendiler ama biz de bu seriyi lehimize çevirmek için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Play-Off'a kaçıncı sıradan girmenin önemi olmadığını, Play-Off'ta verilecek mücadelenin belirleyici olduğunu söylemiştim. Çeyrek finallerde son sıralardan gelenlerin turu geçmesi beni doğruladı. Yarı finaldeki tüm takımlar gibi biz de Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

DHA



