Akhisar, Adana Demir karşısında direkleri aşamadı

5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor’a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, dün ağırladığı Adana Demirspor’la yenişemedi, zirve yarışında bir kez daha fırsat tepti.

6’da ceza sahası dışından Bjarnason’un şutunda top yan direkten döndü. 28’de ise Erhan Çelenk’in vuruşu çatalda patladı.

Ev sahibi aradığı golü 43’te buldu, Bjarnason’un asistinde Erhan Çelenk’in golüyle öne geçti.

52. dakikada sahneye çıkan Volkan Şen, tam 573 günlük bir aranın ardından gol sevinci yaşarken skora da denge getirdi.

67’de Akhisar yine direği geçemedi, Erhan Çelenk’in şutunda top üst direkten çıktı.

3 kez direği aşamadığı mücadelede 2 puandan olan Akhisar, zirvedeki Hatay ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.