Akdeniz Oyunları’na milli atletler iyi başladı. Erkekler 100 metrede son Akdeniz Oyunları’nın galibi Jak Ali Harvey, 10.15’lik derecesiyle unvanını korumayı başardı. Harvey, finiş çizgisine Ramil Guliyev’in 0.01 önünde gelirken, Guliyev de bu yılki en iyisini geliştirerek 10.16 ile bronz madalya elde etti. Böylece Ay-yıldızlı takım, 2018’den sonra bir kez daha 100 metre dublesi yaptı.

Kıvılcım'dan ikinci gümüş

Çekiç atmada Kıvılcım Kaya-Salman, 2018’de olduğu gibi Akdeniz Oyunları’nda yine ikinci sırayı elde ederek gümüş madalya kazandı. Kıvılcım, yarışma boyunca liderlikte olmasına karşın, İspanyol Laura Redondo’nun son hakkındaki 69.97’lik atışı sonrasında 15 santim farkla altın madalyayı kaçırdı. Kıvılcım, yarışmayı 69.82’lik dereceyle bu yılki en iyi derecesini yaparak ikinci olarak tamamladı. 20 yaşındaki genç atlet Özlem Becerek ise, kadınlar disk atma finalinde 61.96’lık dereceyle bronz madalya elde etti. Oyunlar tarihinde disk atmada kadınlarda Türkiye’ye ilk madalyayı getiren Becerek, kişisel en iyisini 59.15’ten 61.96’ya yükseltirken, Türkiye U23 rekorunu da kırdı.

Yasmani Copello finalde

400 metre engelli seçmesinde Milli Takım ’ın iki atleti de çok başarılı koşarak finale kalmayı başardı. Deneyimli Yasmani Copello, 49.08 ile kendi adına sezonun en iyi derecesini yaparak finale kalırken, ilk seride yarışan İsmail Nezir, 49.59 ile kariyerinin en iyisini yaparak son sekize yazıldı. 19 yaşındaki Nezir, en iyisini yaklaşık bir saniye geliştirirken, tarihte 50 saniyenin altına inen üçüncü Türk atlet oldu.

800 metre kadınlarda da Türkiye iki atletiyle birden finale kalmayı başardı. Ekaterina Guliyev, serisini 2:02.64 ile kazanırken, Tuğba Toptaş da ilk seride son andaki atağıyla finişte 2:06.82 ile final bileti aldı. Final, 2 Temmuz Cumartesi akşamı koşulacak.

3000 metre engellide Hilal Yego 8:33.43 ile bu yılki en iyi derecesini koşup altıncı olurken, üç adım finalinde Necati Er ise 16.52’lik atlayışıyla oyunları dördüncülükle tamamladı.

100 metre kadınlar finlainde ise Mizgin Ay, 11.86’lık dereceyle Akdeniz Oyunları’nı sekizinci sırada noktaladı.

İSTANBUL (İHA)