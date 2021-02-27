Vücudumuzdaki dokulara oksijen taşıyan hemoglobin maddesinde düşüklüğe Akdeniz anemisi sebep olmaktadır. Hastalığın derecelerine göre belirtiler meydana gelir. Akdeniz ülkelerinde fazlaca görülen bir hastalık olmasından dolayı adını bu şekilde almıştır.

Akdeniz anemisi (Talasemi) nedir?

Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesinin, beta globin zincirlerinin sentezinde meydana gelen genetik bir eksiklik ve birtakım kalıtsal bozukluklara Akdeniz anemisi diğer adıyla Talasemi denir. Akdeniz anemisi, homozigot durumda, devamlı kan transfüzyonu gerektiren anemiye neden olur. Heterozigot durumda ise kırmızı kan hücrelerinin normalden küçük olması anemiye sebebiyet verir.

Akdeniz anemisi neden olur?

Akdeniz anemisi kalıtsal bir hatalıktır bu yüzden de gen mutasyonu sonucunda meydana gelir. Hastalığın hemen hemen hepsinde 200'den fazla gen mutasyonu görülmektedir. Akdeniz anemisinde gen mutasyonuna bağlı olarak hemoglobinin globin proteini yetersiz sentezlenmektedir. Bu durum hemoglobinin sentezini bozar. Sonuç olarak farklı derecelerde kansızlık görülmektedir.

Akdeniz anemisi kimlerde görülür?

Genel olarak Akdeniz anemisi anne ve babanın her ikisinden ya da birinden miras kalan genetik bir hastalıktır. Risk faktörü ise aile geçmişinde hastalığın devamlılığıdır.

Akdeniz anemisinin belirtileri nelerdir?

Hastalık 3 farklı biçimde kendini göstermektedir. Bunlar;

Talasemi Major,

Talasemi Minör,

Son olarak Talasemi intermedia'dır. Bu yüzden de hastalığın belirtileri farklı şekillerde meydana gelir.

Talasemi Major, hastalığın en şiddetli formudur. Bu hastalığa sahip olanlarda erken dönem belirtileri görülmektedir;

Soluk ten,

İştahsız olma,

Gelişim geriliği,

Devamlı enfeksiyon geçirmek,

Ciltte sararma,

Karaciğer ve dalağın büyümesine bağlı olarak karında şişkinlik,

Kalp büyümesi ve çarpıntı,

Kalp yetersizliği,

Sık gerçekleşen kemik kırıklıkları, kemiklerin ince olması,

Yüz kemiklerinin belirginleşmesi,

Dokularda demir birikimine bağlı olan belirtiler,

Aşırı yorgunluk,

Devam eden baş dönmeleri,

Başta bacak olmak üzere kemiklerin ağrıması,

Konsantrasyon problemleri, Talasemi majorun başlıca belirtilerindendir.

Talasemi Minör ise hafif anemi dışında belirti göstermez. En belirgin özelliği demir eksikliğidir. Bu eksiklik doğru bir şekilde karşılanarak tedavi edildiğinde ortada herhangi bir sorun kalmaz.

Talasemi İntermedia ise orta şiddetteki kansızlıktır. Talasemi İntermedia belirtileri;

Cildin solgun olması,

Aşırı yorgunluk,

Büyümede ve gelişmede gerilik,

Zayıf ve yetersiz kemikler,

Dalakta büyüme olarak kendisini göstermektedir.

Akdeniz anemisi nasıl teşhis edilir?

Akdeniz anemisi adından da anlaşılacağı gibi Akdeniz bölgelerinde sık görülmektedir. Genelde İtalyan, Afrikalı, Asya kökenli ve Yunanlarda görülür. Hastalığın tanısı çocukluk döneminde konur. Hatta ağır anemi daha bebeklik döneminde kendini göstermeye başlar. Tanısı için yapılan tetkikler;

Tam kan sayımı

Hemoglobin elektroforezi testi

Demir bağlama düzeyi ve serum demir

Akdeniz anemisi nasıl tedavi edilir?

Hastalığın şiddetine göre tedavisi de değişmektedir. Ağır anemi hastalarında düzenli olarak kan transfüzyonu yapılması zorunludur. Orta ve az şiddetinde ise hastalarının tedavi edilmesi gerekli görülmez. Ağır hastalar için yapılan tedaviler;

Düzenli olarak kan nakli,

Kan nakline bağlı olarak demir biriktirme ve demiri vücutta bağlı tutmak için ilaç tedavisi,

Gerekli görülen durumlarda dalağın vücuttan alınması,

Günlük olarak verilen folik asit takviyesi

Safra kesesini ameliyat yoluyla almak,

Karaciğer ve kalbin devamlı olarak tetkik edilmesi,

Mümkün görüldüğü takdirde kemik iliği nakli,

Demir içeren ilaçlardan uzak tutulması,

Aşı uygulaması olarak tedavinin devamlılığı esas alınır.

Akdeniz anemisinin komplikasyonları nelerdir?

Minör hastalar taşıyıcı olarak adlandırılır. Hafif anemi dışında bir bulguya rastlanmaz. Bu yüzden sorun içermemektedir. Ayrıca kendileri gibi taşıyıcı olan kişilerle birlikte olmaları da önerilmez. İntermedia yani orta şiddetindeki anemi hastalarında ise bazı sorunlar baş gösterebilir. Dalakta büyüme, zayıf kemikler ve geciken gelişim görülmektedir.

Ağır hastalarda yani major anemide ise büyük sorunlar baş gösterir ve erken ölümle sonuçlanabilir. Talasemisi olan insanlar vücutlarına tedavi sürecinde çok fazla demir alabilirler. Bu durum kalbi, karaciğeri ve endokrin sistemini olumsuz etkileyebilir. özellikle dalağı alınmış hastalarda enfeksiyon riski artar.

Akdeniz anemisi genel olarak önlenemez. Sadece taşıyıcıların kendileri gibi taşıyıcılarla birlikte olmasının önüne geçilebilir. Kişiler evlenmeden önce anemi testi yapılır. Hastalık tedavi edilmediğinde ise hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açar. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri ile hastalar 30'lu yaşlarına kadar gelebilir. Ne kadar erken teşhis konursa o kadar çabuk tedavi edilir. Ne kadar erken olursa teşhis vücuttaki anormal gen mutasyonları deaktive edilebilmektedir.