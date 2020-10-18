Ankaraspor - Giresunspor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Ankaraspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

18 Ekim 2020, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
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Ankaraspor - Giresunspor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Cem Özbay xx

Ankaraspor: Berk Balaban xx, Mete Çelik xx, Gökhan Akkan xx, Barış Zeren xx (Umar dk. 59 x), Ali Ülgen xx, Halil İbrahim Esen xx, Doğukan Efe xx (Levent Gülen dk. 67 x) Stanojevic x, Mbamba xx, Beykan Şimşek xxx (Ali Rıza Kılıç dk. 80 ?), Erdem Çetinkaya xx

Yedekler: Kerem Vergilier, İlhami Siraçhan Nas, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Etame

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Giresunspor: Tolgahan Acar xx, Hüsamettin Tut xx, Sadi Karaduman xx (Sergen Piçinciol dk. 46 x), Hayrullah Bilazer xx (Kerem Kalafat dk. 46 x), Diarra xx, Nalepa xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Traore xx (Luz Junior dk. 68 x), Eren Tozlu xxx, Mehmet Taş xx (Uzodimma dk. 46 x), Balde xx (Yasin Ozan dk. 90 ?)

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Erol Can Akdağ, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Beykan Şimşek (dk. 37) (Ankaraspor), Eren Tozlu (dk. 54) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 88) (Ankaraspor)

Sarı kart: Traore (Giresunspor), Umar, Levent Gülen (Ankaraspor)

Yunus Emre Kartal – Cem Geçim / ANKARA (İHA)

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