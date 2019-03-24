Akademi Ligi şampiyonu 1907 Fenerbahçe

Akademi Ligi'nde başlangıçta 10 takım vardı. Bu takımlar için ilk büyük sınav lig aşaması oldu. 9 hafta boyunca süren heyecanın ardından en fazla galibiyeti alan 4 ekip mevsim finallerine yükseldi. Mevsim finallerindeyse rekabetin en üst noktaya çıktığına şahit olduk. İsimler yeni, yaşlar genç, heyecan büyük ve seriler uzundu. Silver Scrapes dinleten iki serinin ardından adını finale yazdıranlar FB Akademi ve HWA Akademi oldu.

Final müsabakasında rakibini 3-1'le geçen Fenerbahçe Akademi şampiyon olarak büyük bir sevinç yaşadılar.

Hem Fenerbahçe Akademi hem de HWA Akademi uzun ve yorucu birer yarı final serisi geçirdi.

Nasıl finale geldiler?

Fenerbahçe Akademi, Beşiktaş Akademi karşısındaki yarı final mücadelesinde sürekli kovalayan taraftaydı. İlk maçta BJKA galip gelerek seriye iyi başlamış ancak FBA ikinci maçta seriyi eşitlemişti. Üçüncü karşılaşmada BJK yine öne geçmiş ne var ki dördüncü karşılşamada seri bir kez daha eşit duruma gelmişti.

Fenerbahçe-Beşiktaş serisinin düğünün 5. maçta çözüldü. Takımın ormancısı Robin sonunda favori tercihi Kindred'ı seride kullanma fırsatı buldu ve takımına galibiyeti getirdi.

HWA Akademi içinse yarı final serisi çok daha dramatikti. SUP Akademi karşısına çıkan ekip serideki ilk iki karşılaşmayı kaybetti. Üçüncü karşılaşma ise bitmek bilmedi. SUPA, elde ettiği üstünlüğe karşın oyunu erken safhada bitirememiş ancak kontrolü de rakibe kaptırmamıştı. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde HWAA adına tüm umutlar tükenmişti. 5 Element Ejderi bulanan SUPA, Kadim Ejderha güçlendirmesini almış ve rotayı HWAA üssüne çevirmişti. Fazladan 270 Gerçek Hasar'ın verdiği özgüven ile takım savaşını başlatan SUPA, StarScreen'in Irelia'sına boyun eğdi ve rakibine Katliam verdi. Bu Katliam hem maçı hem de seriyi tersine çevirdi. HWAA ilk önce 3. maçı, sonrasında da kalan maçları kazanarak finale çıktı.