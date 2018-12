Ak Parti İstanbul İlçe belediye başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. İşte o isimler...

Erdoğan’ın ismini açıkladığı 36 Ak Parti’li adayları...

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

AK Parti’nin 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul’da MHP ile birlikte belirlediği ortak adaylar:

Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

Sinan Erdem Spor Salonu’nda, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’nda konuşan Erdoğan, salı günü Ankara’da, haftaya cumartesi de İzmir’de aynı toplantıyı yapacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, 2018’i bitirip, 2019’a girmeye hazırlanırken yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğini vurgulayarak, "16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla milletimiz tarafından da kabul edilen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçme kararı almamız ve 24 Haziran 2018 Seçimleri ülkemiz için önemli bir milat olmuştur. Seçimlerin hemen ardından 9 Temmuz’da yeminimizi yaparak kabinemizi açıkladık. 3 Ağustos’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin 400 projeden oluşan ilk 100 günlük icraat programını ilan ettik. Böylece Türk siyasetine de yeni bir açılım, yeni bir siyaset kültürü oluşturmak için bir adım atmış olduk. 13 Aralık’ta 43 milyar liralık yani 43 katrilyonluk bütçe maliyeti ön gördüğümüz ilk 100 günlük icraat programımızdaki yüzde 97 gerçekleşme performansını milletimizle paylaştık, milletimizin huzurunda ilk 100 günün muhasebesini yaptık, Aynı zamanda ikinci 100

güne dair programımızı da ortaya koyduk. Yaklaşık 24 katrilyonluk maliyeti olan ikinci 100 günlük eylem planımızda yer alan 454 projenin tamamlanmasına yönelik ahdimizi milletimize verdik. Beş yıllık Cumhurbaşkanlığı programının yol haritasını çizdik. Bir taraftan bu reformları yürütürken, diğer yandan gelecek asra damga vuracak projelerimizi de hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

"İstanbul ekonomimizin de lokomotif şehri"

Her biri İstanbul’un ulaşım sorununun çözümüne katkıda bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ile Marmaray ve Avrasya Tünelini hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsünün yapımına başladık. 2018 içinde milletimizin hizmetine sunduğumuz bazı hizmetler şunlardır; şubat ayında Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesislerini, mart ayında Artvin’deki Cankurtaran Tünelini, mayıs ayında Kayseri Şehir Hastanesini, haziran ayında oy tünelini, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tünelini, Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan TANAP’ı, ağustos ayında Elazığ Şehir Hastanesini, ekim ayında kardeş ülkemiz Azerbaycan ile yapmış olduğumuz dünyanın en prestijli petrol projelerinden biri olan STAR Rafinerisini, ekim ayında İstanbul Havalimanımızın yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olan ilk etabını, ayrıca Eskişehir ve Manisa şehir hastanelerini hizmete sunduk. Yatırım hamlelerimizi hızlandırarak sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." İstanbul’un diğer pek çok vasfıyla beraber ekonomimizin de lokomotif şehri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ekonominin olumlu göstergeleri yukarı doğru yükseldiğinde İstanbul’un yüzü güler, aşağı doğru indiğinde kara kara düşünmeye başlar. Geçtiğimiz ağustos ayında tarihimizin en sinsi, en alçak ekonomik saldırılarından birine maruz kaldığımızda da öyle oldu. AK Parti olarak geçtiğimiz 16 yılda ekonomide gerçekleştirdiği yapısal reform ve ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu saldırıyı kısa sürede bertaraf ettik. Gelişmiş sınıfındakiler dahil, başka ülkelerin üstesinden gelmesi yıllar sürecek dalgalanma dönemini hamdolsun birkaç ay içinde istikrar rayına oturtmayı başardık. Böylece ülkemizi diz çöktürtmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. Ekonomimizin dengelenme sürecinin somut emarelerini her alanda görmeye başladık. İhracatta inşallah 176 milyar dolarla rekor kırıyoruz. Cari açığımız 30 milyar doların altına düşüyor. İstihdamda tüm sıkıntılara rağmen son 10 yılda 9 milyonluk bir artış sağladık. Büyüme oranımız kur faiz enflasyon dalgalanmasına rağmen ilk üç çeyreğin ortalaması olarak yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Ülkemize gelen doğrudan yatırım rakamı yılın ilk on ayı itibariyle 9 milyar doları buldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, savunma sanayi alanındaki yatırımlara da değinerek, "Savunma sanayinde gerçekten çok önemli gelişmeler kaydediyoruz. Artık savunma sanayi ihtiyaçlarımızın yüzde 65’ini kendimiz üretiyoruz. Ayrıca bu ürünleri yurt dışına da ihraç ediyoruz. Sadece tek bir sözleşmeyle Pakistan’a gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar dolarlık ihracat savunma sanayimizin dünya çapında söz sahibi olmaya başladığının işaretidir."