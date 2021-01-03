Ajdin Hasic: Şans geldi ve golümü attım

Ajdin Hasic, yayıncı kuruluşa "Şu anki hislerimi açıklayacak kelime bulamıyorum. Çok mutluyum. Önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Lideriz, çok mutluyuz. İdmanlarda %100'ümü verip şansımı beklemem gerekiyor. Şans geldi ve gol attım, çok mutluyum." açıklamasını yaptı