Ajdin Hasic: Şampiyonluk yaşamaya geliyorum

Geçen sezonun başında Dinamo Zagreb’den Kara Kartal’a kazandırılan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, ara transfer döneminde Beşiktaş’la profesyonel sözleşme imzalamasının ardından kiralandığı Ümraniyespor’da yarım dönemde 8 maça çıkıp 2 gol ve iki asistle oynadı. Kulübün önceki yönetimiyle yapılan 3 milyon 375 bin Euro’luk sözleşmenin 2 milyon 475 bin Euro’ya indirilmesini kabul etmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar’la Ocak ayında 4,5 yıllık kontrat imzalayan Hasic, kiralık macerasını noktalamasının ardından suskunluğunu FANATİK için bozdu.

‘Zagreb sonrası süreç zorlu geçti’

Beşiktaş’a ilk transfer olduğunda yaşının 18’den küçük olması sebebiyle geçen sezonun birinci bölümünde Siyah-Beyazlılar’da sadece antrenmanlara çıkan genç oyuncu, yaşını doldurup ardından Ümraniye’de geçirdiği yarım dönemin ardından yeni sezona Kara Kartal’da başlayacak. İlk olarak Dinamo Zagreb’den Beşiktaş’a geçiş sürecini anlatan Hasic, “Dinamo Zagreb’den Beşiktaş’a transferim oldukça zor oldu. Ama sonunda Beşiktaş’ın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş’la çalıştım. Beşiktaş, çok büyük futbolculara sahip bir kulüp. Takıma kısa sürede adapte olduğumu düşünüyorum. Çok sıkı çalışmaya devam ederek gelecek sezonda takımıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

‘Sağ kanatta çok rahatım’

Hücum bölgesinde birçok bölgede aktif bir şekilde görev alabilen genç oyuncu, forma giymeyi en çok sevdiği alanla ilgili olarak da konuştu. Hasic, “Orta saha hattında hem solda hem de sağda forma giyebiliyorum. Ancak görev yaparken kendimi en rahat hissettiğim bölümün sağ kanat olduğunu söyleyebilirim” dedi.

’Alıştıkça performansım arttı'

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor’daki macerasını da yorumlayan Hasic, “Ümraniyespor, Türk Futbolu hakkında birçok konuda bilgi edinmemi sağladı. Maçlar geçtikçe, forma giydikçe kendimi daha iyi hissettim. Yeni bir takıma transfer olduğumuzda yeni arkadaşlarınıza, kulübünüze ve teknik direktörünüzün planına adapte olabilmeniz için bir zaman geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı Ümraniyespor’a alıştıkça performansım son haftalarda daha da arttı” diye konuştu.

'Futbola başlama sebebim Ronaldinho'

Henüz genç bir futbolcu olması sebebiyle büyük hedefler koyduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, “Benim futbola başlama sebebim Ronaldinho’ydu. Onun maçlarını izlemek benim için her zaman çok keyif vericiydi. Küçükken Barcelona taraftarıydım. Barcelona’nın tüm maçlarını izlerdim. Barcelona forması giymek benim en büyük hayallerimden biridir. İnşallah gelecekte bu hayalim gerçekleşir. Bosna Hersek A Milli Takımı’nda forma giymek benim hedeflerim arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

‘Eğer çok çalışırsanız...’

Yeni sezon öncesinde takım kampında yer alması beklenen Ajdin Hasic, Beşiktaş formasıyla büyük planlarının olduğunu söyledi. Bosna-Hersekli futbolcu, “Eğer çok çalışırsanız Beşiktaş gibi büyük bir kulübün formasını giyme şansına sahip olursunuz. Bir genç oyuncu olarak elimden geleni yapıp yeni sezonda hocamız Sergen Yalçın’dan formayı alabilmek için mücadele edeceğim. Benim Beşiktaş’taki ana planım takımımla beraber idmanlara ve maçlara çıkıp finalde Süper Lig şampiyonluğu yaşamak” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan