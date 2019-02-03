Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki yıldızı Ajdin Hasic, Instagram'dan Siyah-Beyazlı takımı takibe aldı.

Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşadığı iddia ediliyordu.

Ajdin Hasic'in Beşiktaş'ı takibe alması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından siyah-beyazlı takıma tranfser olacağı şeklinde yorumlandı.

Ajdin Hasic kimdir?

7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta 1 gol atmayı başardı.

Forvet arkası ve ikinci forvet olarak görev yapabilen Ajdin Hasic, Dinamo Zagreb'le sorun yaşıyor Yürürlükteki sözleşmenin feshedilip 2021'e kadar yeni bir sözleşme yapılması için anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak Ajdin'in babası, var olan sözleşmenin feshinin ardından yeni bir sözleşme imzalamadıklarını ve oğlunun serbest kaldığını iddia ediyor.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic ile Benfica, Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Everton ve Salzburg da ilgileniyor.