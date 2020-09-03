Ajdin Hasic fark yarattı

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ajdin Hasic, Siyah-Beyazlılar’ın önceki akşam Sivasspor’la oynadığı hazırlık karşılaşmasına sonradan dahil olmuştu. 39. dakikada sahaya adım attıktan sonra yakaladığı ilk müsait pozisyonda topu boş kale yerine dışarıya gönderen Hasic, sonrasında oyunun geride kalan bölümünde sergilediği performansla takımın en ön plana çıkan ismi olmayı başardı. Kaçırdığı gol dışındaki mücadelesinden teknik ekibin de memnun kaldığı Hasic’in idman performansına göre ilk 11’e geçiş yapabileceği belirtildi.