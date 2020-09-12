Süper Lig’de yeni sezona yarınki Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, eksik birçok bölgeye hâla transfer yapılmamasına ek olarak sakatlık sorununun da eklenmesiyle kadrosunda ideal 11’inde değişikliğe gidecek. En dikkat çekici değişiklik kanat hattında olacak... Sivasspor’la oynanan özel turnuva maçında sol adalesinde zorlanma meydana gelen Kevin N’Koudou’nun tedavisinin sürmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın, Bordo-Mavililer karşısında sağ kanat hattında takımın genç yıldız adayı Ajdin Hasiç’e şans vermeyi planlıyor.

Cyle Larin’den müjde

18 yaşındaki futbolcuyu zorlu karşılaşma öncesinde yapılan idman maçlarında as kadroda değerlendiren Yalçın, genç oyuncunun dinamizminden yararlanıp hücum hattına hareket katmak istiyor. Başarılı hocanın, ceza sahasından bitirici vuruşlara sahip olan öğrencisini bu konuda da özel olarak çalıştırdığı belirtildi. Antalyaspor’la oynanan hazırlık mücadelesinde adale sakatlığı yaşayan Cyle Larin, yaklaşık 4 gün takımdan ayrı kalmıştı. Kanadalı golcünün bu maça yetişememe ihtimalini göz önünde bulundurup Güven Yalçın’ı ilk 11’e hazırlayan teknik ekibe, maça saatler kala müjdeli haber geldi. Yoğun tedavinin ardından problemini atlatan Cyle Larin, dünkü idmanda yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, yarın akşamki Trabzon deplasmanında görev alabilecek durumda olduğu öğrenildi.