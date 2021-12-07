Hollanda ekiplerinden Ajax'ın, Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan file bekçisi Dean Henderson ile ilgilendiği iddia edildi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre yer alan habere göre Ajax, Manchester United ile anlaşmaya varabilirse İngiliz kaleciyi ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United ise Ocak ayında Henderson'ın kiralık olarak gitmesine izin verip vermemeye henüz karar vermedi.

24 yaşındaki kaleci, Manchester United'ın 1 numaralı file bekçisi David de Gea'nın arkasında süre bulmakta zorlanıyor.





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