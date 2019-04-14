Galatasaray ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, takımı Viitorul Constanta'nın Universitatea Craiova'yı 2-1 yendiği maçta attığı harika golle jenerikleri süslerken yıldız isim hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Romanya'da yayım yapan Prosport gazetesi, 20 yaşındaki genç yeteneğe Hollanda devi Ajax'ın talip olduğunu yazarken yıldız futbolcudan maç sonunda konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Şimdiye dek kendisine ulaşmış bir teklif olmadığını söyleyen Ianis, "Ajax, pek çok oyuncu yetiştirmiş şöhretli bir kulüp. Eğer gerçekten beni istiyorlarsa bunu ciddi bir düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Babasının sahibi olduğunu Viitorul'da bu sezon 32 maçta forma şansı bulan genç 10 numara, takımına 10 gol ve 6 asistle katkıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler