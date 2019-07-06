Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan Ajax’ta öne çıkmayı başaran yıldızlardan biri de merkez orta saha oyuncusu Frenkie De Jong olmuştu. 22 yaşındaki genç futbolcu bu üst düzey performansının ardından da 75 milyon Euro (473 milyon TL) bonservis karşılığında İspanyol devi Barcelona’nın yolunu tutmuştu. Ancak Hollanda ekibi, De Jong’un kulüpten ayrılmasına rağmen altyapısında görev yapan eski oyuncusunu unutmadı. Kırmızı-Beyazlılar, ‘Bizim gibi geleceğinden keyif al Barça’ sözlerinin yer aldığı yazıyı Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo’ya tam sayfa ilan verdi.

Alkış aldılar

​Ajax, sadece gazeteye verdiği ilan ile sınırlı kalmadı. Hollanda’nın köklü kulübü, Barcelona’da bir otobüs kiraladı ve bu yazıyı dev sözcüklerle otobüse yazdırdı. Otobüs de şehirde tüm gün boyunca tur attı. Ajax’ın yaptığı bu jest, herkes tarafından alkış aldı.