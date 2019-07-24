Hollanda'da Union alt yapısında futbola başlayan ve ardından NEC takımında yıldızı parlayan 17 yaşındaki Türk futbolcu Tunahan Taşçı Ajax'a transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye U17 takımı forması da giyen Tunahan transfer süreci ve kariyeriyle ilgili detayları Fanatik'e anlattı.

Futbola nerede, kaç yaşında, nasıl başladın?

Futbola 4 yaşında Hollanda'nın amatör kulübü VV Union'da başladım. Burada abilerimde oynadığı için ben de burada top oynmaya başladım.

İlk yeteneğini kim keşfetti, futbolcu olmaya nasıl karar verdin?

İlk yeteneğimi annem ve VV Union'da çalışan altyapı sorumlusu Joost keşfetti. Abimin maçlarına baka baka ben de top oynamaya basladim. Her gittiğim yerde topla gezerdim.

Türkiye'den teklifler aldın mı?

Evet bunu abim ve menajerim biliyor. Menejerligimi abim Hamdi Taşçı ve Atalay Mutlu yapıyor. Bana hiç bir zaman hangi kulübün beni istediklerini söylemezler. Ben hep kendimi futbola veriyorum. Transfer meselelerine karışmıyorum.

Ajax alt yapısını dünyanın en iyilerinden transferin nasıl gerçekleşti?

5 yıldır NEC'de oynuyordum. Bizim ligde hep Ajax'a karşı oynardık. Bu oynadığımız maçlarda kendimi gösterim ve Ajax'ın ilgisini çekmeyi başardım. Geçen yıl Ajax'ı finalde 4-0 yenmiştik onlara muhteşem bir gol atmıştım. Bu maçtan sonra bana tilip oldular.

Ajax'a transfer olmak nasıl bir duydu?

Ajax'ın beni istemesi çok güzel bir duygu. Çünkü Ajax Hollanda'nın en iyi ve en büyük kulübü. Burada olmak çok güzel. Bu hem beni hem de ailemi çok gururlandırdı.

Ajax forması ile hedeflerin neler?

İlk önce kendi takımımda ilk 11'e girmek, kupalar kazanmak ve kısa zamanda A Takımda oynamak istiyorum. Burada kendimi ve ismimi dünyaya tanıtmak istiyorum.

Stilini kime benzetiyorsun? Kendi stilini nasıl tanımlarsın?

Stilimi Riyad Mahrez'e benzetiyorum. Sağ kanat oyuncusuyum. Soldan içeri ve dısarı oyuncu geçebiliyorum. Teke tek rakibimi geçebiliyorum ve takim arkadaşlarımı gol pozisyonuna sokabiliyorum. Kolay gol atıyorum ve assist yapıyorum. Bu sene 29 maca çıktım ve bu maçlarda 15 gol ve 19 assist ile oynadım.

Milli formayı giyiyorsun nasıl bir duygu?

Milli formayi giymek benim gibi Hollanda'da yaşayan bir genç için çok güzel ve mutluluk verici bir his. Annemin ve babamın doğup büyüdğü ülkenin formasını giymek beni onurlandırıyor.

İleride tercihin hangi A Milli Takım'dan yana olacak?

Benim durumumda iki ülkeyi de seçebilirim. Suan ki durumumda Türkiye Milli Takımı için oynamak isterim. Bu da hocam Turhan Sofuoglu U17 Milli takim hocamın bana verdiği destek ve güvenci sebebiyle.

Futbol dışında neler yapıyorsun? Eğitimin devam ediyor mu?

Evet eğitim devam ediyor. Gelecek sene son senem olacak. Futbol dışında ise arkadaşlarım ve ailemle genelde vakit geçiriyorum.

Futbolla ilgili en büyük hayalin nedir?

En büyük hayalim Barcelona'da oynamak. Bu kolay olmayacak. Çok çalışıp, azimle ilerlemeye devam edersem ailemin de destekleriyle hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum.

"Annemin emekleri büyük"

En büyük destekçim annemdi çünkü benim ve abilerimle dışarıda hep top oynardı. Her maçıma gelir ve bana destek çıkardı. Eğer iyi bir futbolcu olursam annemin bunda payı çok büyük.

Röportaj: Yakup Çınar