Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Lorenzo Lucca, Hollanda’nın köklü ekiplerinden Ajax’a transfer olmak üzere. Hollanda devi, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda kulübü Pisa ile her konuda anlaştı. Ajax, 21 yaşındaki santrfor için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ajax’ın aynı zamanda 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

2.01 metrelik boyuyla ve fiziğiyle dikkat çeken İtalyan oyuncu için Bologna ve Sassoulo’nun da ilgisi bulunmasına rağmen Ajax transferi bitirme noktasına getirmeyi başardı. Lucca, Ajax tarihindeki ilk İtalyan futbolcu olacak.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B’de geçiren Lorenzo Lucca, kulübüyle 35 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.