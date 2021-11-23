Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra yeni menajeri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada gündeme gelen adaylardan biri de Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag...

Zinedine Zidane, Luis Enrique gibi isimlerle birlikte adaylar arasında gösterilen Erik ten Hag, konu ilişkin görüşlerini soran Manchester Evening News'e açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Hollandalı teknik adam, "Harika bir takımımız var ve şampiyonluklar adına mücadele etmek istiyoruz. Ajax'a odaklanmış durumdayım. Geri kalan konular sadece dikkatimi dağıtıyor. Oyuncularımdan Ajax'a odaklanmalarını beklerken iyi bir örnek oluşturam gerekir. Ajax Teknik Direktörü olan bana soru soruyorsunuz. United'ın planları hakkında hiçbir bilgim yok ve bu yüzden herhangi bir şey düşünemiyorum" dedi.

Erik ten Hag'ın Ajax'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın gece (24 Kasım Çarşamba) Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.