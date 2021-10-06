Başarılı performansı ile Avrupa devlerinin transfer radarına giren başarılı kaleci Altay Bayındır için yeni bir iddia ortaya atıldı. Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax, ara transfer döneminde Milli kaleciyi kadrosuna katmak için Fenerbahçe 'nin kapısını çalacak.

Hollanda basınında yer alan iddialara göre Utrecht'e sürpriz bir şekilde mağlup olan Ajax'ta yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir birliğine varıldı.

Andre Onana'nın da Inter ile anlaşmaya varması nedeniyle takımdan ayrılacak olması Ajax için transfer gerekliliğini ön plana çıkardı. İddialara göre Ajax'ın Sportif Direktörü Marc Overmars, ara transfer döneminde Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Ajax'ın transfer listesinde Altay Bayındır'ın yanı sıra Valencia'da forma giyen Jasper Cillessen'de bulunuyor.







