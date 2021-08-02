Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad'dan şoke edici bir haber geldi.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, katıldığı bir partide meydana gelen kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu. İlk olarak hayata gözlerini yumduğu ifade edilen Jerge Hoefdraad için yapılan son açıklamada yaşadığı ancak durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ajax altyapısında forma giyen Jerge Hoefdraad, son olarak ülkesinin takımlarından De Volewijckers'in kadrosunda yer alıyordu. Hoefdraad'ın Ajax'tan eski takım arkadaşı, Galatasaraylı Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaşanan olay nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.







