Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın eski futbolcusu Jerge Hoefdraad, hayata tutunamadı.

Hollanda basını, katıldığı bir partide meydana gelen kavgayı ayırmak isterken başından vurularak öldüğünü geçtiğimiz gün okuyucusuna duyurmuş daha sonra ise 35 yaşındaki futbolcunun ağır yaralandığı öğrenilmişti. Ancak hastaneye kaldırılan Hoefdraad, bugün öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Jerge Hoefdraad, RKC Waalwijk, Almere City FC, Telstar, SC Cambuur ve Almere City formalarını giydi.