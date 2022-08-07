Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie kariyerine golle başladı. Fortuna Sittard'ın Ajax'a 3-2 kaybettiği maçta Burak, 66. dakikada oyuna girerken 87. dakikada çok şık bir frikik golüyle takımının farkı 1'e indirmesini sağlamıştı. Golcü oyuncunun performansı, maç sonunda Ajax Teknik Direktörü Alfred Schreuder'in de gündemindeydi.

Erik ten Hag'ın Manchester United'a gidişi sonrası Ajax'ın başına getirilen Alfred Schreuder, Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Burak Yılmaz gibi bir oyuncunun Hollanda'ya gelişinin çok güzel bir durum olduğunu belirten Schreuder, "Eredivisie'de oynamak adına gelmiş olması harika. Bu durum, hem Hollanda hem de rakibimiz için çok güzel. Bunu böyle bir serbest vuruşta dahi görebilirsiniz. Hala yapacakları var" dedi.

Dagblad van het Noorden'de yer alan habere göre Burak Yılmaz, üzüntülü olduğu için basın mensuplarına konuşmadı. Fortuna Sittard'ın basın sözcüsü, "Kimseyle konuşmak istemiyor. Kaybettiğimiz ortamda şimdi onun şahsına yönelik ilginin uygunsuz olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.