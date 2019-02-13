Ajax - Real Madrid maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

Ajax zorlu karşılaşmaya Onana, Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, de Jong, Schöne, Ziyech, Neres, Tadic 11'iyle başlarken Real Madrid ise Courtois, Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Bale, Benzema ile sahaya çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve birçok net fırsatı değerlendiremeyen ev sahibi Ajax, karşılaşmanın 37. dakikasında Tagliafico ile golü bulsa da maçın hakemi Damir Skomina, VAR'dan gol pozisyonunu inceledi ve Arjantinli oyuncunun attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk yarıdaki baskısını ikinci yarıya taşımakta zorlanan Ajax, 60. dakikada Real Madrid'in golüne engel olamadı. Vinicius Junior'un yarattığı pozisyonda Madrid ekibinin Fransız yıldızı Karim Benzema, takımını öne geçirmeyi başardı: 0-1

İlk yarıda Ajax'ın yakaladığı en net gol fırsatından yararlanamayan Hakim Ziyech ise karşılaşmanın 75. dakikasında sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçta son sözü söyleyen isimse 87. dakikada Carvajal'in ortasında topu ağlarla buluşturan Marco Asensio oldu: 1-2

İki takım arasındaki rövanş maçı 5 Mart'ta Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak.