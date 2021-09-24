Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi sakatlıkları, Valentin Rosier'i kırmızı kart cezası, Francisco Montero'yu ise solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçında kullanamayan Beşiktaş 'a kötü haberler gelmeye devam etti.

Kadro kurmakta zorlanan ve birçok ismi bölgeleri dışında oynatan teknik ekip, maç içinde yeni şoklar da yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Miralem Pjanic, 32. dakikada adalesinden yaşadığı sorun sebebiyle yerini Güven Yalçın’a bıraktı. Boşnak yıldızın ardından 76. dakikada da bu kez Oğuzhan Özyakup da adale sakatlığı yaşaması nedeniyle oyundan alındı.









Kâbus devam etti!

Beşiktaş’ın sakatlıklar konusunda yaşadığı kâbus, artarak devam etti. 90 dakikanın ardından takım kaptanı Atiba Hutchinson ile Salih Uçan da adalesinde ağrı hissetti. Pjanic, salı günü Ajax’la deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek. Oğuzhan'ın da zorlu maçta forma giymesi beklenmiyor. Atiba ile Salih Uçan'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı.