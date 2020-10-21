Hollanda liginin flaş takımı Ajax ile geçen sezon Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. D Grubu'nda oynanacak karşılaşmada Ajax ile Liverpool 3 puan mücadelesi verecek. Ajax sahasında rakibini yenerek eli boş göndermek istiyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak. Liverpool'da Virgil van Dijk şoku yaşanıyor. Everton maçında sakatlanan yıldız futbolcu sezonu kapatmıştı.

Ajax - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ajax - Liverpool muhtemel 11'ler...

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico, Gravenberch, Alvarez, Tadic, Neres, Kudus, Labyad

Liverpool: Adrian, Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino