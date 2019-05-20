Ajax Lisandro Martinez'i transfer etti

Ajax, Arjantin'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen 21 yaşındaki Arjantinli milli futbolcu Martinez ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 23:08
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Ajax Lisandro Martinez'i transfer etti

Hollanda ekibi Ajax, Arjantin’in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez’i transfer etti. Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.

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