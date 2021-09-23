Ajax - Groningen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda Ligi lideri Ajax’ın, Salı günü oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi son provası 25 Eylül Cumartesi günü 19.45’te UçanKuş TV’de!

Bu sezon fırtına gibi esen ve namağlup yoluna devam zirvenin sahibi Ajax, evinde Groningen’i ağırlıyor…

Geçen hafta Cambuur karşısında adeta gol olup yağan Ajax, ligin orta seviye ekiplerinden Groningen karşısında neler yapacak?

Ajax’ın, Beşiktaş’la oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi son provası Cumartesi günü 19.45’te canlı yayınla UçanKuş TV’de…