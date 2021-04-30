Hollanda'da şampiyonluğa bir kez daha yakın olan Ajax, Avrupa devlerinin gündemindeki teknik direktörü Erik ten Hag'ı takımda tuttu. Hollandalı teknik adamın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı.

2017'den beri çalıştırdığı Ajax'ta bir lig şampiyonluğu kazanan, bir kez de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalan 1970 doğumlu teknik adamın adı birçok Avrupa deviyle anılıyordu.

İmza töreninde kulüpte yöneticilik yapan efsane isimler Marc Overmars ve Edwin van der Sar da hazır bulundu.

Ajax, Eredivisie'de kalan 4 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.