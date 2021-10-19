UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş , G Grubu'nda Sporting'i konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Ajax ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. 6 puanı bulunan iki ekip de 3'te 3 yapmak için kozlarını paylaşacak, kazanan gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak. Ev sahibinde Sean Klaiber ile Maarten Stekelenburg, konuk ekipte ise Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro ve Mahmoud Dahoud, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Ajax-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena oynanacak Ajax-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)