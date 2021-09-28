Hollanda'da yaşayan ve oradaki kulüplerle çok iyi ilişkileri olan antrenör Tahsin Koca, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın, Ajax'ın kaleci transferinde birinci seçeneği olduğunu söyledi.

"Ajax'ın transferden sorumlu yetkilileri ile görüştüm"

"Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Koca, "İsim veremem; ama Ajax'ın transferden sorumlu yetkilileri ile görüştüm. Pasveer beğenilen bir kalece değil. Yaşı da ilerledi. Onana ise ceza aldı; şu anda oynamıyor.

"Altay liste başı"

Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve Inter'den teklif aldığı için Ajax'ın sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmıyor. Altay liste başı. Fakat kafalarında Altay ile ilgili birkaç soru işareti var. Dil sorunu. Yabancı dili iyi değilse, bunu düzeltmeli.

"Ciddi biçimde ilgileniyorlar"

Bir de topu daha hızlı ve etkili oyuna sokması gerektiğini düşünüyorlar. Ama buna rağmen Altay onların birinci tercihi. Ciddi biçimde ilgileniyorlar.

"Devre arasında teklif verebilirler"

Devre arasında da teklif verebilirler. Fenerbahçe 'ye bağlı olarak transfer gerçekleşebilir" dedi.

Öte yandan bu sezon 10 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. Altay, 2019 yılında Ankaragücü'nden sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. (Ajansspor)