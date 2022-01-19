Ajax akademinin yeni ürünü Youri Regeer

Genç yıldız adayı 2017'de 14 yaşında Ajax'a katıldığından beri muazzam bir grafik çizerek mevcut sezon boyunca sağ bek oynayarak başarılı oldu.

Regeer, Ağustos ayında 18 yaşına girmesine rağmen, Hollanda futbolunun ikinci kademesinde oynayan Jong Ajax'ın kaptanı oldu ve bu seviyede 60'tan fazla maça çıkarak deneyim kazandı.

Reeger, aralık ayında Barendrecht'e karşı kazanılan kupa maçında ilk kez bir A takım maçına çıktı. Regeer'in bir sonraki hedefi, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Ajax'ta düzenli olarak forma giymek istiyor.

Ajax, Regeer'in önümüzdeki aylarda sıçrama yapmasını beklerken oynadığı mevkiilerde Avrupa'nın en heyecan verici genç takımlarından birinde ortaya çıkabilecek tüm boşlukları dolduracak yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor.



