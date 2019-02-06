Ajax, kadrosuna 16 yaşında genç bir ismi dahil etti. Hollanda ekibi, Nordsjaelland'dan 2003 doğumlu Christian Rasmussen'le 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu transferin FIFA tarafından da onaylandığı belirtildi. Danimarkalı Rasmussen, Ajax U17 takımında forma giyecek.

Kırmızı beyazlı ekip devre arası transfer döneminde 21 yaşındaki Frenkie de Jong'u 75 milyon euroya Barcelona'ya göndermişti.

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