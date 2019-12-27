Aitor Cantalapiedra kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aitor Cantalapiedra Beşiktaş'ın transfer listesine son dakika giren isimlerden birisi oldu. İspanya basını, Katalanlar’ın alt yapısından yetişen ve şu anda kariyerini Hollanda’nın Twente takımında sürdüren Aitor Cantalapiedra’yı, Beşiktaş'ın transfer etmek istediğini öne sürdü. Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aitor, bu sezon kulübüyle çıktığı 18 maçta 7 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Beşiktaş'ın bu transfer için kısa sürede temaslara başlayacağı ifade edildi.

Tam adı Aitor Cantalapiedra Fernandez olan İspanyol futbolcu, 10 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında futbol hayatına Barcelona altyapısı La Masia'da başlayan Aitor, daha sonra sırasıyla Espanyol, Sant Andreu, Damm ve Cornella'nın altyaş gruplarında forma giydi. 2014'te Barcelona U19'da görev alan Aitor, 2015'te Barcelona B Takımı'na yükseldi. Katalan ekibinde beklentilerin uzağında kalan genç oyuncu, Villareal ve Sevilla B'de forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunun başında Hollanda ekibi Twente'ye transfer oldu.

Hollanda'da kendisini bulan Aitor, 39 maçta görev aldı ve rakip filelere 16 gol bıraktı. Sol ayaklı olan ve hücumda her iki kanatta da forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise şu ana kadar 18 maçta 7 gol atmasının yanı sıra 5 de asist yapmayı başardı.

Piyasa değeri 2 milyon euro olan genç oyuncunun Twente ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.



