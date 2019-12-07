Aito Garcia Reneses: Maçın sonucunu serbest atış yüzdesi belirledi

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı ALBA Berlin’i uzatma sonunda 107-102 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ALBA Berlin Başantrenörü Aito Garcia Reneses, maçın sonucunu serbest atış yüzdesinin belirlediğini dile getirdi.

Maça kötü başladıklarını ve enerjilerinin iyi olmadığını vurgulayan Reneses, "Kötü başladık, enerjimiz iyi değildi. Fenerbahçe Beko avantajı ele geçirdi. Daha sonra normal oynamaya başladık ama maçın sonucunu serbest atış yüzdesi belirledi." diye konuştu.