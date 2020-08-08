Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Bu doğrultuda Real Betis'ten Aissa Mandi ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'e transferi zora sokabilecek bir haber geldi ve 28 yaşındaki stoper ile İngiliz devi Liverpool'un ilgilendiği belirtildi.

Mirror'ın haberine göre İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Lovren'in ayrılığı sonrası savunma hattına Aissa Mandi takviyesini ypamayı planlıyor. Betis'in Liverpool tarafından yapılan 9 milyon sterlinlik bir teklifi geri çevirmesine rağmen sözleşmesinin son sezonuna girmesi nedeniyle 10.8 milyon sterlinlik yeni bir teklifin kabul görebileceği aktarıldı.

Aslen bir stoper olan Mandi, savunmada sağ bek ve sol bek olarak da görev yapabilmesi ile öne çıkarken 2016'da 2.8 milyon euro karşılığında Reims'dan Betis'e transfer olmuştu. 55 kez Cezayir Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise La Liga'da Betis formasıyla 29 maça çıktı.



