Ailesi için olimpiyat hayalini bıraktı!

Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda 55 kilo koparmada gümüş, silkme ve toplamda ibronz madalya elde etti.

Olimpiyat hayallerinin dışında tek bir derdi vardı; o da ailesine bakabilmekti. Hatta şampiyona sonrası yaptığı açıklamada; podyuma çıkarken ‘faturalar, ev kirası ve çocuğumun bezini düşündüm’ diyen milli halterci, ‘Hedefin ne?’ sorusuna ise; ‘Sigortalı bir iş bulmak’ cevabını vermişti.

25 yaşındaki halterci bu süreçte, Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katıldı. Ancak olmadı. Maddi imkansızlar onun belini büktü. Şahin, ailesine bakabilmek için sadece hazırlık kampını değil, hayallerini de bırakıp, ailesinin yanına döndü. Araba yıkama işi yapan Şahin, “Gündüzleri otomobil yıkıyor, akşamları da ikinci iş olarak bir otelin kafesinde garsonluk yapıyorum. Bu sene çalışıp para kazanacağım. Dünya şampiyonası, olimpiyata katılamasam da başarılarıma devam edeceğim. Gelecek sene Avrupa Şampiyonası’na katılacağım. Şampiyona için çok iyi hazırlanacağım” dedi.