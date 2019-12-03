Aileleri sevince boğan madalyalar

Down Judo Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar ile dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal’ın Kocaeli’deki aileleri büyük sevinç yaşadı. Antrenörleri Gültekin Sevinç yönetiminde Dünya şampiyonu olan sporcular bir ilki gerçekleştirdi.

Genç sporcular, Down Judo Şampiyonasında Türkiye’ye ilk defa şampiyonluğu getirdi. Dünya şampiyonasında derece elde eden down sendromlu sporcuların aileleri ise büyük mutluluk yaşadı. Ahmet Talha’ın annesi Semiha Erdem, “Kocaeli ve Türkiye adına mutluyuz, onurluyuz” derken Doğukan’ın annesi Naciye Çoşar da “Onu artık tüm Dünya tanıyor” ifadesini kullandı.

Mehmet Can’ın annesi de “Doğduğundan bu yana bizim mutluluğumuz. Onu çok seviyoruz” sözlerini duygularını dile getirdi.