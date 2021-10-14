Pandeminin hayatımızda popüler hale getirdiği en önemli konulardan biri de hiç şüphe yok ki Aile Danışmanlığıdır. Pandemi döneminde artan boşanma davaları ve aile içi şiddet konuları aile danışmanlığının önemini iyice arttırmıştır. Peki Aile danışmanlığı nedir ve hangi durumlarda aile danışmanına başvurmak gerekir.

Aile danışmanlığını doğru anlayabilmek için aile kavramını iyi öğrenmek gerekir. Aile, sosyolojik açıdan toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen temel yapıdır. Aile aralarında evlilik ve/veya kan bağı bulunan, eşler, çocuklar, kardeşler hatta birlike yaşanıyorsa dede ve nene gibi bireylerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bütündür.

Aile Danışmanlığı ise genel olarak aileyi oluşturan tüm bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini, problemlerini inceler. Aile içindeki sorunları çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında ve sonrasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da tüm aileyi ilgilendiren ortak sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Aile danışmanları daha karı koca arasındaki sorunları inceler lakin aile danışmanlığı sadece çift ve evlilik danışmanlığı demek değildir. Aile danışmanları aile içindeki diğer bireylerin sorunlarıyla da en az eşlerinki kadar ilgilidir. Örneğin bir ailede baba ile kız arasında yaşanan sorunlar da veya kayın valide gelin arasasındaki ilişki de aile danışmanının ilgi alanındadır. Ayrıca, ailenin başta beslenme, sağlık ve ekonomi gibi temel yaşam standartlarını belirleyen konularda aile danışmanlarının ilgi alanındadır.

Aile danışmanlığı ve/veya aile terapistliği, kısaca bir ailenin sağlığını ve sağlıklı bir şekilde yaşamasını etkileyen tüm sorunları ele almak için tasarlanmış, gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ise çift ve grup halinde yapılan bir tedavi şeklidir.

Uzm. Dr. Fatih Ucuz (Aile Hekimi Uzmanı)



