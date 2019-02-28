Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 79-76 mağlup olarak kupaya veda eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aikaterini Chatzidaki, “Sanırım maçı ilk periyotta kaybettik. Bu tip maçlarda böyle kötü başlarsanız geri gelmesi her zaman zor olur. Savaştık geri dönmek için, geri döndük de ama küçük hatayla da bittik. Mersin’i tebrik ederim, kazanmayı hak ettiler. Lig için de daha çok çalışacağız” dedi.