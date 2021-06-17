AİHM’den önemli karar

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ile birlikte hapis yatan dönemin yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, PFDK’nın kendileri için verdiği disiplin cezalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı.

Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/1 ve 8. maddelerinin ihlal edildiği yönünde karar çıktığını duyurdu. Yöneticilerin ve Fenerbahçe ’nin bu karar sonrası tazminat davaları açmaya hazırlandıkları öğrenildi.