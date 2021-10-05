Uluslararası Boks Derneği (AIBA) Dünya Boks Şampiyonaları’nın erkeklerde Belgrad'da başlamasına bir aydan kısa bir süre ve kadınlarda İstanbul’da başlamasına iki ay kala, AIBA, şampiyonaların ana temasının “Adil Şans, Adil Dövüş” olacağını açıkladı.

“Adil Şans” takımı, genellikle yaşadıkları sorunlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda hisseden sporcular için oluşturuldu. Bu ekip, mülteci statüsünün yanı sıra diğer insani krizlerle sporcuların ülkesini terk etmesiyle sonuçlanan durumlara bir yanıttır. AIBA'nın Adil Şans hakkına olan inancı, boks tarihinde ilk kez kadınlara ve erkeklere eşit para ödülü verilmesiyle daha da pekiştiriliyor.

AIBA Başkanı Umar Kremlev, “Her boksör adil bir şansı ve adil bir dövüşü hak eder. Bu ilkeye tamamen bağlıyız ve bunu boks müsabakalarımızın merkezinde tutma konusuna ne kadar adadığımızı göstermeyi umuyoruz. Tüm sporcular ve özellikle geçiş sürecindeki insanlar için güvenli bir ortam sağlamak çok önemlidir. İhtiyacı olan insanlara yardım ederek, boksu geliştirirken aynı zamanda topluma da yardım ettiğimize gerçekten inanıyorum” dedi.

AIBA'nın, sporcuların kazanma şanslarının yalnızca yetenek düzeyine ve performanslarının kalitesine bağlı olması gerektiğine olan inancını daha da desteklemek için, hakemler ve jüriler için yeni bir dizi titiz seçim kriterleri getirildi. Seçim sürecinin hiçbir süreci tek bir kişinin inisiyatifine bırakılmamakta, katılımcıları müsabakaların manipüle edilmesi girişimlerinden korumak için seçim sürecine rastgele bir unsur eklendi.

Ayrıca, AIBA tarafından kuruluşun geçmişteki sportif dürüstlük sorunlarına ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere yılın başlarında atanan bağımsız bir uzman olan Profesör Richard McLaren tarafından ek aday geçmiş kontrolleri de gerçekleştirilecek. Bunun ötesinde, müsabaka görevlileri Belgrad Şampiyonası öncesinde, gelişmiş etik ve davranışsal hükümler üzerine bir modül dahil olmak üzere birkaç eğitimden geçecek.

AIBA Genel Sekreteri Istvan Kovacs, “Yıllarca süren antrenmanların sonuçlarını almaları anlamında; güvenli, kontrollü ve adil bir ortam sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmayı tüm sporcularımıza borçluyuz. Onların işi ringde dövüşmek, bizim işimiz ise onların adil bir şekilde yargılanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak. Bu nedenle, boksörlerimizi ve onların kazanma şanslarını koruma konusunda yetkililerimize güvenilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Temiz ve dopingsiz bir şampiyona sağlamak için, etkinlik boyunca titiz testler yapılacak ve önceki dünya şampiyonalarında gerçekleştirilen testlerin sayısı iki katına çıkacak.