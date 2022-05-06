Süper Lig 'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 36. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekipte genç futbolcu Ahmetcan Kaplan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

19 yaşında şampiyonluk duygusunu yaşamanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Ahmetcan Kaplan, şanssız bir gol yediklerini dile getirdi.

Ahmetcan Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle şampiyon olduk çok mutluyuz, bununla başlamak istiyorum, 19 yaşında bu duyguları yaşamak, gerçekten benim için çok önemli ve özel. Oynayan oynamayan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Maça gelecek olursak şanssız bir gol yedik son dakikada. Ama sonuçta dostluk kazandı."



