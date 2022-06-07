Ümit Milli Takım 'a seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Şampiyon olduktan sonra Ümit Milli Takım'a seçilmek benim için ayrı bir gurur oldu. Burada çok kaliteli bir ekip ve takım arkadaşlarımız var. Ümit Milli Takım kampını iyi geçirip hayalimiz olman A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Buradan birçok oyuncu A Milli Takım'a gitti bizim için örnek oldular" diye konuştu.

"TRABZON'DA DOĞDUM, ALTYAPIDA FORMA GİYDİM VE ŞAMPİYON OLDUK"

Bordo-mavili takımın formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Kaplan, "Şampiyonluk sezonunda takımda forma giymek ayrı bir gururdu. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalıştım. Teknik ekibimiz bizi her zaman hazır tuttu. Şampiyonlukta payım olduğu için ayrı bir mutluluğum var. Trabzon'da doğduk, o takımın altyapısında forma giydik. İlk sezonumda şampiyon olmak büyük bir mutluluktu" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA FORMA GİYME HAYALİM AMA KENDİ TAKIMIMDA ŞAMPİYONLAR LİGİ DE AYRI MUTLULUK OLUR"

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kaplan, "Kulübe gelen teklifler olabilir. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur" ifadelerini kullandı.

"VAN DIJK VE LAPORTE'U ÖRNEK ALIYORUM"

Futbolunu örnek aldığı için de genç stoper, "Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum, takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)