Siyah-Beyazlılar’da Fikret Orman’ın yönetiminde Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Ürkmezgil, Fikret Orman’ın ibra edilmemesiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu. Radyospor’a konuşan Ürkmezgil, “İbra edilmeme noktasında cevap vermesi gereken kişi Fikret Orman başkandır. Günlerden beri içim içimi yiyor. Ben 40 yaşından sonra bazı kişiler aracılığıyla Beşiktaşlı olmuş biri değilim. Doğuştan Beşiktaşlı bir kişiyim. Beşiktaş ismi üzerinden şu anda konuşulanlar beni kahrediyor. Benim ibra edilip edilmemem bir şey ifade etmiyor. ‘İbra edildin, gözün aydın’ gibi ifadeler beni kahrediyor. Bu işin içinde olan var, olmayan var. Biz böyle bir şeyi hiç hak etmedik” yorumunu yaptı.

‘Haberim yoktu bahanesine sığınmam’

Yönetim kurulunda görev yapan isimlerin her konuda bilgi sahibi olduğunu söyleyen Ürkmezgil, “İbra olup olmamak konusu bende derin yaralar oluşturdu. Bu sorulara muhatap olmamız üzücü. ‘Benim hiçbir şeyden haberim yoktu’ gibi bahanelere sığınmak benim tarzım değil. 2-3 aydır yapılan konuşmalar, Beşiktaş’ın sadece bu işlerle anılıyor olması üzücü. Sayın Ahmet Nur Çebi’nin daha önce yardımcılığını yapıyordum. Bütün toplantılara katıldım, Çebi ayrılınca İcra Kurulu Başkanı oldum. Eğer bir suçluluk varsa hepimiz suçluyuz. Fikret Orman’ın attığı imzalardan tüm yöneticilerin haberi vardı” ifadelerini kullandı.

‘Fikret Orman da konuşacaktır’

Beşiktaş’ın önceki Başkanı Fikret Orman’ın yurt dışında olduğunu söyleyen Ahmet Ürkmezgil, “Fikret Orman burada değil. Amerika’dan da konuşmak istemedim. Bir görüşmemiz olmadı. Şu anda yumruk yiyen taraf Fikret Orman. Fulya AVM konusundaki eleştiriler sebebiyle bu kadar üzüldüysem, Fikret Orman’ın da konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Bir Beşiktaş aşığı olarak kahroluyorum. Eğer yaptığımız işlerin hukuka uygun olduğunu düşünmesem, kendimi zaten böyle bir hadiseden kurtaramam. Fikret Orman’ın bu süreç sonunda aklanacağını düşünüyorum. Ben de derinden yaralandım” diye konuştu.