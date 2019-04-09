Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı

Ahmet Ürkmezgil, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Maç çok güzel, oyuncularımızın bugünkü performansı çok güzel. Tabii bunun bir de 7 golle taçlandırılması o da başka bir güzel. Güven’in 3 gol birden atması çok güzel. Ljajic’in artık alıştığımız performansını görmek çok güzel. Bugün bazı konuların, futboldan çıkarak bizim futbolcularımıza mal edilen düşüncelerle ortaya atılmasının tam tekzibi niteliğindeydi. Futbolcular ve parayla ilgili konular saha dışındaki konular. Burada futbolcularımızın 4-5 olmuşken de gösterdikleri gayret bunun tekzibi niteliğindeydi. Beni en çok da bu mutlu etti. Para almadıkları için onu yaptılar, bunu yaptılar her seferinde bunu deşmenin anlamı yok. Her şey normal. Rizesporlu taraftarlara da ayrı bir parantez açmak istiyorum. 7 gollü bir maçta bile takımlarını yalnız bırakmadılar. Bu kolay rastlanan bir hadise değil. Bu da çok iyi bir takıma sahip olduklarını gösteriyor. Bugünkü galibiyetimiz onları tabii ki üzmüştür ama yaralamamıştır. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı. Keyfini yaşıyoruz şu anda. Güven’in attığı son golde hakem bile golün nasıl olduğuna şaşırmıştı. Diğerlerini televizyonda seyretmediğim için bilmiyorum. Hoca konusunda hiçbir tasarrufumuz yok, hiçbir konuda konuştuğumuz yok. Seçim olduktan sonra, belki seçimden önce de bir ön görüşme yapılır” ifadelerini kullandı.