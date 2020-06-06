Ürkmezgil, Başkan Çebi’nin konuşmalarını genel olarak eski yönetim üzerinden yapmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken bunun özellikle Beşiktaş değerlerine zarar verdiğini söyledi. Tecrübeli yönetici, “Her dakika geçmişte yanlış olduğunu düşündükleri şeyleri söylüyor olmak, yani inanın bizden çok onlara zarar verir, çünkü o zaman size, ’neredeydin’ derler. Bu işlerle ilgili zaten sayın Çebi yönetimdeydi, Erdal Torunoğulları yönetimdeydi. Bu insanlar hep bu işlerin içindeydi. Sorumlu noktadaki yönetici olarak bulunuyorlardı” diye konuştu.

‘Ağabeylerimizden ses çıkmıyor’

Ahmet Ürkmezgil, “Sayın Çebi ve yönetiminin devamlı olarak bizim bulunduğumuz yönetimle ilgili negatif söylemleri var. Bu 8 aydır böyle gidiyor. Eski yönetimle ilgili, yeni yönetimden veya başkan tarafından yapılan konuşmaların en başta Beşiktaş’a zarar verdiğini söylemek istiyorum. Bu ortamda konuşulması Beşiktaş’ın değerlerini ve prestijini aşağı çeken şeyler. Bunların da Beşiktaş’a çok ciddi şekilde zarar verdiğini düşünüyorum. Ben görev yaptığım süre boyunca perde arkasında kalmayı ve medya önüne çok çıkmayı tercih etmedim. Ancak burada Beşiktaş’ın eski ağabeylerinden, yöneticiliği öğrendiğimiz, püf noktalarını bilen ağabeylerimizden de ses çıkmadığını görüyorum” dedi.

‘Borç, 2.9 milyar TL...’

Divan Kurulu’nda açıklanan borç ile Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açıkladığı rakamlar arasındaki farklılığa değinen Ahmet Ürkmezgil, “Benim de zaten hatırlayabildiğim kadarıyla iki dokuz yüz küsur borç, ki orada aktifte olan iki yüz küsur civarında bazı rakamlar vardı. Sayın Çebi, üç küsur diye açıkladı. Ona bakmak veya incelemek lazım. Denetleme kurulunun yeni tutanağı benim elime geçmedi. Onu, onlara sormak lazım” şeklinde konuştu.

‘Bu nasıl bir şey anlamadım!’

Ahmet Nur Çebi’nin 2023 yılında 4.1 milyar TL’yi geçebileceği yönünde yaptığı açıklamayı yorumlayan Ürkmezgil, “Ben, geçen gün sayın Çebi’nin o beyanatını okudum, yani gerçekten anlamakta çok zorluk çektim. 2023 yılının borcunun şu anda 3 milyar küsur, daha sonrada 4.1 milyara çıkacağından bahsediyoruz. Ya bu nasıl bir şey anlamadım. Yani bütün bunlar insanları daha çok kaçırır, sponsorları daha çok kaçırır, taraftarı daha çok kaçırır. Bunun başka bir izahı falan yok” yorumunu yaptı.

Ali Danaş-Demirören Haber Ajansı