Ahmet Taşyürek: Yediğimiz gollerin tarifi yok

TFF 1.Lig’İn 17.haftasında Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, mücadele sonrası basın toplantısında konuştu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirten Taşyürek, “Sezonun ilk devresini noktaladık. Mücadeleye gelirsek ilk yarı bir pozisyon verdik. İkinci yarı golü bulduk. Ama maçın kırılma noktası Gomis’in direk dibinden atamadığı gol. Yediğimiz gollerin tarifi yok. Öne geçtikten sonra klasik gol yedik. Bunun önlemini alacağız” şeklinde konuştu.

Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)