Ahmet Taşyürek: “Tüm sorumluluk benim”

TFF 1. Lig’in 21. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonunda Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan skordan dolayı tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirten Taşyürek, “Ne zamandır hocalık yapıyorum bilmiyorum ama bugün 95-96. maçımdır herhalde. Ne hocalık kariyerimde ne de Ümraniyspor’da bu kadar kopuk, dağınık, isteksiz bir maçım olmadı. Sorumluluk bana ait. Değerlendirmesini yapacağız. Ümraniyespor ligin ilk yarısında iyi bir grafik sergiledi, devre arası gidenler gelenler oldu. Takımsal formatta ikinci yarı iyi bir form yakalayamadık. 5 tane kiralık oyuncumuz var. Maç sayılarının az olması ve genç olmaları, ligin zorlu döneminde sorumluluk konusunda sıkıntı yaşattı. Tüm sorumluluk benim. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.