Ahmet Taşyürek: Lİderliği kaybettiğimiz için üzgünüz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1-0 kaybettikleri Menemenspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taşyürek, lider olarak geldikleri maçtan yenilgiyle ayrıldıkları ve bu unvanı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

02 Kasım 2019, Cumartesi 21:23
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Ahmet Taşyürek: Lİderliği kaybettiğimiz için üzgünüz

10. haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lider olarak geldikleri maçtan yenilgiyle ayrıldıkları ve bu unvanı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Taşyürek, "Takımımız girdiği pozisyonları değerlendirebilseydi daha farklı konuşuyor olurduk. Ekol Göz Menemenspor iyi mücadele etti ve bulduğu pozisyonu değerlendirdi. Tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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