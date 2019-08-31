Ahmet Taşyürek: Kazana kazana kazanmayı öğrenirsiniz

TFF 1. Lig’in 3. haftasında konuk ettiği İstanbulspor’u 2-1 yenen Ümraniyespor’da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle maçı kazandıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, ilk yarıda etkili olamadıklarını aktardı.

Ahmet Taşyürek, alt liglerden bu yana İstanbulspor ile rekabet halinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üç haftadır maçlarımıza çıkan hakemlerin çok iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. İstanbulspor, bu ligde sistemi olan ender takımlardan biri. O kadar analiz ettiğimiz rakibimize karşı ilk yarı hiçbir şey yapamadık. Kendi kimliğimizi hiç yansıtamadık."

Alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Taşyürek, "İkinci yarıda değişikliklerle istediğimizi sahaya fazlasıyla sunduk. Kazana kazana kazanmayı öğrenirsiniz. Kaybede kaybede de kaybetmeyi öğrenirsiniz. Milli maçlar arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Ümraniyespor, ilk düdükten son düdüğe kadar 34 hafta boyunca çabalayacak, mücadele edecek." ifadelerini kullandı.